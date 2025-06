Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Toyota prallt gegen Baum- 3 Insassen werden verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntag (08.06.2025) gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Blomberg mit seinem Pkw Toyota die Straße "Am Neuen Weg" im Ortsteil Brakelsiek in Richtung Lothe. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 17-jähriger aus Blomberg und eine 17-jährige aus Schieder-Schwalenberg. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen, beide Mitinsassen wurden jedoch schwerverletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen umliegenden Kliniken zugeführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Lippe unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell