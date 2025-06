Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Alkoholisierte Pkw-Führerin durchbricht Weidezaun und verletzt sich schwer.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (07.06.2025) gegen 16.30 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr sowie der Polizei eine verunfallten Pkw Seat auf einer Weide an der Straße Hellinghausen. Im Fahrzeug wurde eine stark alkoholisierte 38jährige aus dem Kalletal aufgefunden, welche nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Dort wurde der 38jährigen aufgrund des Verdachts, dass sie das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat, eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aufgrund der Spuren am Unfallort ist davon auszugehen, dass die Frau mit ihrem Pkw die Straße Hellinghausen in Richtung Langenholzhausen befuhr und in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, den Weidezaun durchbrach und mitten auf der Weide schließlich zum Stehen kam. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und verblieb im Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Unfall bereits am Samstag vor 14:00 Uhr ereignet haben muss. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Lippe unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

