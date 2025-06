Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar.Einbruchsversuch in Privathaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag (06.06.2025) auf Samstag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Uferstraße in Hörstmar einzubrechen. Dazu hebelten die Täter mit einem Werkzeug an der Hauseingangstür, die aber den Aufbruchversuchen standhielt. Danach versuchten sich die Täter an der Terrassentür, die sie ebenfalls nicht öffnen konnten, sondern nur beschädigten. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hörstmar aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231/609-0 zu melden.

