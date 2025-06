POL-LIP: Detmold. Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - Fahrerin eines E-Bikes leicht verletzt.

Lippe (ots) - Am Samstagmittag (07.06.2025) in der Zeit zwischen 11.30 und 11.50 Uhr wurden zwei Blomberger Seniorinnen (75 und 84 Jahre) Opfer von Taschendieben. Die beiden Damen hielten sich unabhängig voneinander zum Einkaufen in einem Einkaufsmarkt am Schmuckenberger Weg auf. Nach dem Einkaufen stellten sie fest, dass Unbekannte ihre Geldbörsen aus ihren Taschen ...

mehr