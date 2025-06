Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fahrer eines SUV nach Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (06.06.2025) um 22:05 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Augustdorf mit seinem VW Golf die Augustdorfer Straße in Fahrtrichtung Waldstraße.. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve beschleunigte der 46-Jährige sein Fahrzeug auf gerader Strecke, als er rechts am Fahrbahnrand ein Reh wahrnahm. Er lenkte sein Fahrzeug leicht nach links, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Offensichtlich gleichzeitig setzte ein die Augustdorfer Straße in gleiche Richtung fahrender Pkw, vermutlich ein dunkler SUV, zum Überholen des VW Golf an. Im Verlauf des Überholvorganges kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Golf- Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Waldstück. Glücklicherweise blieben er und seine sich ebenfalls im Fahrzeug befindende 14jährige Tochter unverletzt. Der stark beschädigte VW Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Waldstück geborgen und abgeschleppt werden. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt fort. Er sowie mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231/609-0 beim Verkehrskommissariat Lippe zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell