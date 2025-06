Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Handwerkerbulli aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.06.2025) wurde ein Handwerkerbulli in der Straße "In der Bülte" aufgebrochen. Der Zeuge hatte das Fahrzeug am Mittwoch um 15:45 Uhr abgestellt. Am Folgetag um 06:40 Uhr wurde er auf den Schaden aufmerksam gemacht. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Hilti-Werkzeuge entwendet, darunter: - 1x Bohrmaschine - 1x Akkuschrauber - 1x Akkuflex - 1x Kabelschere - mehrere Akkus Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

