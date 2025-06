Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (05.06.2025) um 11:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse sowie ein Smartphone. Bei der Konfrontation schlug der Mann zu und flüchtete anschließend mit der Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 180-185 cm groß - kräftige bis dickliche Statur - helles Oberteil, dunkle Hose - Umhängetasche Der Täter flüchtete in einen schwarzen Opel Corsa und entfernte sich in Richtung Bielefelder Straße. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu der Person oder dem Opel machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

