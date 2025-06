Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Verletzte nach Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.06.2025) gegen 07:50 Uhr kam es an der Kreuzung Lopshorner Allee/Stoddartstraße in Hiddesen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Büren befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Lopshorner Allee aus Richtung Augustdorf in Richtung Hiddesen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 49-jährigen Pkw-Fahrerin aus Detmold, die mit ihrem VW Polo auf der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Hiddesen einbog. Durch die Kollision wurde der Polo auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Audi A4 eines 75-jährigen Detmolders kam, der auf der Lopshorner Allee aus Hiddesen kommend in Richtung Stoddartstraße unterwegs war. Die Fahrerin des VW Polo wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell