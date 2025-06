Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Einsätze wegen Pfefferspray in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 16-jähriger Jugendlicher durch Pfefferspray und den Einsatz eines Schlagstockes verletzt worden sei.

Nach Angaben des Geschädigten sei dieser zuvor hinter der Ludwig-Eckes-Halle auf den Täter getroffen und sei grundlos attackiert worden. Aus ungeklärten Gründen, habe dieser plötzlich einen Teleskopschlagstock gezogen, den Geschädigten bedroht und anschließend mehrfach damit geschlagen.

Die Auseinandersetzung habe sich dann in Richtung Schwimmbad verlagert wo der Tatverdächtige ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt und den Geschädigten ins Gesicht gesprüht, sowie einen weiteren Schlag mit dem Schlagstock ausgeführt habe.

Der Geschädigte flüchtete schließlich in einen nahegelegenen Supermarkt, während der Tatverdächtige in Richtung Ortskern Nieder-Olm davonlief.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Etwa gegen 01:00 Uhr am Samstagmorgen ereilte die Polizei eine weitere Meldung über einen Pfeffersprayeinsatz in Nieder-Olm. Auf dem dortigen Straßenfest sei einem 20-jährigen Mann mehrfach mit der Faust von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen worden. Danach habe eine weitere Person dem 20-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht gesprüht, wobei auch umstehende Personen verletzt wurden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell