Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Catch me if you can!

Mainz (ots)

Als Highlight kurz vor den Sommerferien lädt das PP Mainz zur Veranstaltung "Catch me if you can! mit 286 PS im Einsatz" ein. Hierbei werden exklusive Einblicke in die Arbeit der Autobahnpolizei Heidesheim gewährt, bei denen die begrenzte Anzahl an Teilnehmern selbst aktiv werden dürfen! Spannende weitere Highlights und Überraschungen sowie einen kleinen Gewinnerpreis erwarten die Teilnehmer und machen die Veranstaltung zu einem aufregenden Abend. Bist du schnell genug, um bei diesem Event dabei zu sein? Dann melde dich jetzt unter Nennung deines Namens unter folgender E-Mail Adresse im Voraus an und ergattere so einen der heißbegehrten Teilnehmerplätze: PiMainz2.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de Die Teilnahme ist für Jeden ab der 9. Klasse möglich.

