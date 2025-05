Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub in der Neustadt - Täter flüchtig

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein 27-jähriger Mainzer in der Illstraße Opfer eines Raubes. Der Mann war zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt von hinten durch einen unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Täter näherte sich von hinten und versetzte dem Geschädigten einen Faustschlag gegen die Schläfe, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend schlug der Täter mehrfach gezielt in Richtung des Kopfes des Opfers. Zudem versuchte er, dass in der Hosentasche befindliche Mobiltelefon zu entreißen - dies misslang jedoch. Die Tat wurde durch das Einschreiten unbeteiligter Passanten gestört, die lautstark auf sich aufmerksam machten. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Rheinallee / Kaisertor. Aus der Hosentasche des Opfers konnte der Täter 10 Euro entwenden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und beschrieb den Täter wie folgt: - ca. 175-180 cm groß - Anfang 20 - kräftigere Statur, insbesondere im Bauchbereich - lange, schwarze, gewellte Haare, zum Zopf gebunden - Dreitagebart - bekleidet mit grauem Strickpullover, grauer Jogginghose, schwarzen Reebok-Schuhen, schwarzen Wollhandschuhen - trug eine schwarze Bauchtasche und eine silberne Kette Wer zur fraglichen Zeit in der Illstraße oder im Bereich Rheinallee/Kaisertor verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

