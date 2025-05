Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruchsversuche in Kellerabteile und eine Wohnung

Mainz (ots)

Sowohl in der Unteren, als auch in der Oberen Zahlbacher Straße kam es in den letzten Tagen zu versuchten Einbrüchen in Kellerabteile. Unbekannte Täter haben dort Schlösser beschädigt oder versucht Türen einzutreten. Anwohner gaben an, dass öfters Türen der Häuser vollständig aufstehen würden und damit erst die Tatgelegenheiten für Täter geschaffen würden.

Im Ortskern von Weisenau stellten Bewohner einen erfolglosen Einbruchsversuch an einer Wohnungseingangstür fest. Die Tür wies zwar kleine Beschädigungen auf, hielt aber dem Versuch stand.

