Polizei Duisburg

POL-DU: Dinslaken/Duisburg: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in kommunaler Unterbringungseinrichtung

Duisburg/Dinslaken (ots)

Polizisten sind am Sonntagabend (30. März, gegen 20:40 Uhr) zu einer kommunalen Unterbringungseinrichtung auf der Straße An der Fliehburg in Dinslaken gerufen worden. Grund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern. In Folge dessen soll ein 23-Jähriger einen 27-Jährigen (beide afghanische Staatsangehörigkeit) mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und transportierten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben wegen des Verdachts des Alkohol- und Drogenkonsums.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat Spuren gesichert und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem Tatmittel aufgenommen. Der 23-Jährige wurde am heutigen Montag (31. März) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags u. a. erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell