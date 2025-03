Polizei Duisburg

POL-DU: Voerde/Duisburg: Heftiger Unfall auf dem Wasser mit einem Fahrgastkabinenschiff - Niemand verletzt

Voerde/Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (29. März, 3:07 Uhr) kollidierten auf dem Rhein in Voerde (Rheinkilometer 809) ein Fahrgastkabinenschiff und ein Gütermotorschiff miteinander. Das Gütermotorschiff riss oberhalb der Wasserlinie ein circa 20 qm großes Loch in den Bugbereich der Backbordseite des Fahrgastschiffes.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeiwache Emmerich betraten das defekte Personenschiff. Es war mit 143 Personen besetzt, teils mit Personen mit erheblichen körperlichen Einschränkungen - verletzt wurde zum Glück niemand. Das Gütermotorschiff erlitt einen leichten Schaden.

Boote der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei begleiteten das schwerbeschädigte Passagier-Schiff zum Stadtsteiger nach Wesel. Die Einsatzkräfte evakuierten das Schiff und brachten alle Personen sicher und unverletzt an Land. Dann machte es sich zur Reparatur auf den Weg in eine Werft in den Niederlanden.

Kräfte der Wasserschutzpolizei Duisburg bordeten das vermutlich unfallverursachende Gütermotorschiff und untersagten die Weiterfahrt. Da der Schiffsführer im Verdacht stand, Alkohol konsumiert zu haben, brachten ihn die Beamten zur Wache nach Duisburg, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Wasserschutzpolizisten aus Emmerich haben die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern. Nun muss sich der Schiffsführer des Gütermotorschiffs mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

