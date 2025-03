POL-PDNR: Rollerfahrer ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss

Erpel (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Erpel ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Pkw-Fahrerin einen nicht unerheblichen Sachschaden an ihrem Fahrzeug verursachte. Die Fahrerin hatte vor Fahrtantritt ihre Windschutzscheibe nicht vollständig von Eis befreit, wodurch ihre Sicht eingeschränkt war. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse entschied sie sich, am Fahrbahnrand anzuhalten. Dabei ...

