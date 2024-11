Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: "Brückenwerfer" in Oberkirchen

Oberkirchen (ots)

Am Wochenende musste die St. Wendeler Polizei mehrfach nach Oberkirchen zur Talbrücke ausrücken, da dort mehrere Personen ihr Unwesen trieben. Die bislang unbekannten Täter warfen an mehreren Zeitpunkten Gegenstände von der Brücke, was auch zu Schäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen führte. Personen sind glücklicherweise bislang nicht zu Schaden gekommen. Ein solches Handeln stellt einen massiven Eingriff in den Straßenverkehr und somit eine Straftat dar. Zeugen können sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 oder PI-WND@polizei.slpol.de melden. Passanten werden gebeten an der Örtlichkeit besondere Vorsicht walten zu lassen!

