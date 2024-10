Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall im Begegnungsverkehr mit Fahrerflucht

L 135, zwischen Theley und Tholey (ots)

Auf der L135 zwischen Tholey und Theley trafen am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein LKW und ein PKW in entgegengesetzter Richtung aufeinander. Laut Angaben des geschädigten LKW-Führers sei ihm ein PKW auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und hatten anschließend einen Schaden zu verzeichnen. Während der LKW-Fahrer anhielt und hinten links einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen musste, setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt unverändert fort. Dabei ließ er allerdings ein paar Fahrzeugteile an der Örtlichkeit zurück. Der Schaden am flüchtigen PKW befindet sich ebenfalls linksseitig. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851-8980 oder unter PI-WND@polizei.slpol.de zu melden.

