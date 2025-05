POL-PPMZ: Grolsheim - Brandstiftung auf Firmengelände

Mainz (ots) - Sowohl in der Unteren, als auch in der Oberen Zahlbacher Straße kam es in den letzten Tagen zu versuchten Einbrüchen in Kellerabteile. Unbekannte Täter haben dort Schlösser beschädigt oder versucht Türen einzutreten. Anwohner gaben an, dass öfters Türen der Häuser vollständig aufstehen würden und damit erst die Tatgelegenheiten für Täter ...

mehr