Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei mit Glasflaschen führt zu Polizeieinsatz

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf dem Grünstreifen in der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt. Die Polizei wurde durch Zeugenhinweise alarmiert und traf bei Eintreffen auf eine fünfköpfige Personengruppe, die mit Fäusten und Glasflaschen aufeinander einschlug.

Um die Situation zu beruhigen, drohten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten zunächst den Einsatz von Pfefferspray an. Da die Auseinandersetzung jedoch weiterhin andauerte, und nur durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden konnte, wurde das Pfefferspray schließlich gegen die Beteiligten verwendet. Die Personen konnten daraufhin zu Boden gebracht und fixiert werden.

Zwei weitere Personen flüchteten im Verlauf der Auseinandersetzung und konnten im Rahmen einer Nacheile am Mainzer Hauptbahnhof gestellt werden. Insgesamt wurden vier Personen bei der Körperverletzung verletzt. Eine Person wurde zur medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Zwei der Beteiligten wurden aufgrund von Nichtbefolgen eines Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Die Beteiligten müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

