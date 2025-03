Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Verletzten - Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort

Bonn (ots)

Am 22.03.2025 kam es in der Bonner Weststadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich des Wittelsbacherring und der Endenicher Straße kollidierten zwei Pkw frontal. Einer der Fahrzeugführer wurde in Folge des Zusammenstoßes verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte verließ seinen Pkw und lief zu Fuß davon. Einige Zeugen versuchten, den Mann aufzuhalten, dieser konnte jedoch unerkannt flüchten. Der verletzte Fahrzeugführer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Unfall wurde durch Polizeibeamte der Polizeiwache Innenstadt aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Beide Pkw erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Der Unfallhergang und die Identität des flüchtigen Fahrzeugführers sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Cl.

