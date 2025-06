Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frau belästigt und Widerstand gegen die Polizei geleistet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (05.06.2025) um 20:45 Uhr kam es am Johannistorwall zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte durch einen 29-jährigen Mann. Dieser war zuvor von einer Frau angezeigt worden, die angab, dass er ihr im innerstädtischen Bereich gefolgt und sie belästigt habe. Bei der Fahndung nach dem Verdächtigen verhielt sich dieser bei Antreffen sofort aggressiv und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die einschreitenden Beamten ihn festhalten wollten, leistete er körperlichen Widerstand. Die Beamten konnten den Angreifer schließlich zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Während des Transports zur Polizeiwache trat der Mann in den Bauch- und Hüftbereich eines Polizeibeamten. In der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, gegen die er sich ebenfalls wehrte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Wohnsitzlose in Gewahrsam genommen. Alle eingesetzten Beamten blieben dienstfähig.

