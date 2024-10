Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Alkoholisierter Autofahrer fährt über Kreisel

Pfungstadt (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagabend (28.10.) in der Rheinstraße in Pfungstadt einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 63-jährige Fahrer gegen 21:45 Uhr die Rheinstraße aus Richtung Pfungstadt-Hahn kommend in Richtung Pfungstadt. An dem dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den Kreisverkehr und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,05 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, unter dem Einfluss von Alkohol. Er wurde vorläufig festgenommen und kam für eine Blutentnahme mit auf die Wache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell