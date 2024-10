Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: PKW auf Parkplatz beschädigt

Mörlenbach (ots)

Am Montag (28.10.) zwischen 09:30 Uhr und 11:10 Uhr ereignete sich in Mörlenbach, auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Schmittgasse, ein Verkehrsunfall, bei dem ein roter PKW Mitsubishi Space Star beschädigt wurde. An dem roten Mitsubishi ist im hinteren, rechten Bereich ein Sachschaden von ca. 600,- Euro entstanden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

Berichterstatter: POK Minther, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell