POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Beim Verlassen eines Grundstücks Unfall verursacht.

Am Samstag (07.06.2025) gegen 17.55 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Schieder -Schwalenberg mit ihrem Seat Cupra aus eine Grundstückseinfahrt auf die Straße "Neuer Teich" in Leopoldstal. Dabei übersah sie einen Ford Focus, der von einem 59-jährigen Mann aus Brakel geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge die Seatfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde durch einen Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

