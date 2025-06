POL-LIP: Detmold. Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Sonntag (08.06.2025) gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Blomberg mit seinem Pkw Toyota die Straße "Am Neuen Weg" im Ortsteil Brakelsiek in Richtung Lothe. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 17-jähriger aus Blomberg und eine 17-jährige aus Schieder-Schwalenberg. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer auf regennasser Fahrbahn die ...

mehr