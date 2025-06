Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte nach Trunkenheitsfahrt - ein PVB leicht verletzt ++ Unbekannte Täter randalieren und zündeln auf Schulhof ++ Alkohol am Steuer: Führerschein beschlagnahmt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte nach Trunkenheitsfahrt - ein PVB leicht verletzt, weiterhin dienstfähig ++

Sittensen/Kalbe. Am Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein Mann während eines TikTok-Livestreams alkoholisiert ein Fahrzeug führt. Eine Streife überprüfte den Sachverhalt und stoppte den betreffenden Pkw in der Kleinen Straße in Kalbe. Am Steuer saß ein 44-jähriger Mann. Im Fahrzeug befand sich zudem ein Kleinkind.

Die Beamten stellten Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Da der Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann zunehmend unkooperativ und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Beim Versuch, ihn zum Streifenwagen zu führen, kam es zu einem Gerangel, bei dem sowohl der Fahrer als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Der Beamte blieb dienstfähig. Gegen den 44-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

++ Unbekannte Täter randalieren und zündeln auf Schulhof - Gerätehaus abgebrannt ++

Scheeßel. Am 13.06.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Brand.

Unbekannte Täter beschädigten durch Steinwürfe vier Fensterscheiben und entzündeten Grünschnitt sowie Müll im Eingangsbereich. Anschließend wurde ein Müllcontainer auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Gerätehaus aus Holz über. Die Feuerwehr Scheeßel musste anrücken und den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

++ Alkohol am Steuer: Führerschein beschlagnahmt ++

Rotenburg. In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 00:40 Uhr einen VW in der Mühlenstraße. Am Steuer saß ein 44-jähriger Mann. Bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum.

Da der Fahrer die freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

