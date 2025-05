Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw - 84-jähriger Mann leicht verletzt

Rostock (ots)

Am heutigen Mittag kam es gegen 11:30 Uhr an der Kreuzung Turkuer Straße/Ecke Rigaer Straße in Rostock zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw, bei der ein 84-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Rostocker aufgrund von Starkregen eine rote Ampel übersehen und sei in den Kreuzungsbereich eingefahren. In der Folge kollidierte er seitlich mit einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den Bahnsteig der Haltestelle Warnowallee geschoben.

Der 84-jährige Fahrer, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Fahrgäste der Straßenbahn wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt.

Der Mercedes-Benz war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurden ein Verkehrsschild sowie eine Ampelanlage beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell