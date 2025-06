POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Schwerer Verkehrsunfall beim Zevener Mühlenpark und Unfallflucht auf dem Aldi- bzw. Famila-Parkplatz ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - Gyhum/Bockel. Am Freitag, den 06.06.2025, kam es gegen 17:45 Uhr an einer Tankstelle in der Straße "An der Autobahn" zu einem mutmaßlichen Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 53-jährige Pächter nach Schichtende das Tankstellengebäude mit den Tageseinnahmen. Auf dem Weg zu seinem nahegelegenen Pkw verlor der Mann aus ...

