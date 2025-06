Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Steine von Autobahnbrücke geworfen - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Steine von Autobahnbrücke geworfen - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ++

BAB 1/Appel. Am gestrigen Montag, dem 16. Juni 2025, gegen 18:40 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein. Diese meldeten, dass von einem Brückenbauwerk zwischen den Ortschaften Oldendorf und Dierstorf (21279 Appel, Landkreis Harburg) mehrere Steine auf die Fahrbahn der Bundesautobahn 1 geworfen wurden. Ein Transporter-Fahrer stellte später entsprechende Schäden an seinem Fahrzeug fest. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.500 bis 5.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat herrschte aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls stockender Verkehr in dem betroffenen Streckenabschnitt.

Trotz sofort eingeleiteter Überprüfungsmaßnahmen und einer umgehenden Fahndung konnten bislang keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf einen möglicherweise ebenfalls betroffenen/beschädigten Sattelzug, zu dem bislang jedoch keine näheren Informationen vorliegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit früheren Fällen sogenannter "Autobahnwürfe".

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie weitere geschädigte Fahrzeugführer, sich bei der Autobahnpolizei Sittensen unter der Telefonnummer 04282 / 50870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell