Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß auf Busspur - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (14.11.2024) in der Wagenburgstraße hat sich eine 50 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen. Eine 75-jährige BMW-Fahrerin war gegen 18.20 Uhr in der Wagenburgstraße aus Richtung Wagenburgtunnel unterwegs. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer kreuzte die Wagenburgstraße, um der Lembergstraße in Richtung Schwarenbergstraße zu folgen. Ein bislang unbekannter Taxifahrer ließ den 53-Jährigen die Wagenburgstraße trotz Vorfahrt passieren. Beim Kreuzen der Busspur, stieß er jedoch mit dem BMW der 75-Jährigen zusammen, die diese offenbar aufgrund des stockenden Verkehrs nutzte. Seine 50-jährige Beifahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Zeugen, insbesondere der Taxifahrer, der den Audi vorgelassen hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

