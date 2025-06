Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Kontrollen: Polizei und Ordnungsamt sorgen für Sicherheit in der Innenstadt ++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Brockel/Wensebrock ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gemeinsame Kontrollen: Polizei und Ordnungsamt sorgen für Sicherheit in der Innenstadt ++

Rotenburg. Am Dienstag, den 17. Juni 2025, führten die Polizei Rotenburg und das Ordnungsamt der Stadt Rotenburg zwischen 12:00 und 14:00 Uhr eine gemeinsame Kontrolle in der Fußgängerzone der Innenstadt (Große Straße) durch. Hintergrund dieser Maßnahme sind wiederholte Beschwerden über Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereits in der Vergangenheit kontrollierte die Polizei Rotenburg den Verkehr in der Innenstadt und stellte dabei eine große Anzahl an Fehlverhalten fest.

In den vergangenen Wochen gingen bei der Stadtverwaltung sowie bei der Polizeiinspektion Rotenburg vermehrt Hinweise von Gewerbetreibenden, Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Passantinnen und Passanten ein. Die Beschwerden betrafen unter anderem Jugendgruppen, die sich in den Abendstunden in der Rotenburger Fußgängerzone aufhalten und dabei durch Sachbeschädigungen, aggressives Verhalten, Belästigungen und Ruhestörungen auffallen. Diese Vorkommnisse beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der betroffenen Personenkreise erheblich.

Zudem wurde auf rücksichtslose und ordnungswidrige Fahrweise von Nutzerinnen und Nutzern von Fahrrädern sowie Elektrokleinstfahrzeugen (zumeist E-Scooter) hingewiesen. Auch die Polizei stellt fest: Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen und Behinderungen von Fußgängerinnen und Fußgängern, was die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone deutlich mindert.

Am gestrigen Dienstagmittag trafen die eingesetzten Teams vor allem auf Schülerinnen und Schüler sowie Seniorinnen und Senioren, die mit Fahrzeugen in der Innenstadt unterwegs waren. Viele zeigten sich einsichtig und stiegen im verkehrsberuhigten Bereich ab, um zu schieben. Trotzdem wurden innerhalb von zwei Stunden 16 Verkehrsverstöße festgestellt.

Die Idee gemeinsamer Streifengänge entstand während der Corona-Pandemie und hat sich seither als erfolgreich erwiesen. Weitere gemeinsame Kontrollen - auch zur Verhütung und Verfolgung von etwaigen Straftaten - sind bereits in Planung.

Die Polizei und die Stadt Rotenburg bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Rücksichtnahme sowie die konsequente Beachtung der Verkehrsregeln - insbesondere in der Fußgängerzone.

++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Brockel/Wensebrock ++

Brockel/Wensebrock. In dem Zeitraum vom Freitag, den 13. Juni 2025, gegen 21:00 Uhr, bis zum Folgetag, ca. 14:00 Uhr, kam es im Rotenburger Weg, in Höhe der Hausnummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel eines am Fahrbahnrand geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am VW entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei Rotenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 zu melden.

