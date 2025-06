Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: ++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 37-jähriger Sönke Birreck aus Hipstedt wurde wohlbehalten angetroffen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Geestequelle/Hipstedt. Seit dem heutigen Samstag, 21. Juni 2025, gegen 10:28 Uhr, wurde der 37-jährige Sönke Birreck aus Bremen nach längerem Aufenthalt in Raum Hipstedt vermisst. Zuletzt wurde er am Vormittag im Eichsfelder Weg in Hipstedt gesehen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Herr Birreck konnte am 21.06.2025, gegen 18:57 Uhr, wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Rotenburg dankt allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich für ihre Mithilfe im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

Wir bitten darum, keine sensiblen Daten oder Lichtbilder der betroffenen Person mehr zu teilen.

