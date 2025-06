POL-OL: Körperverletzung am Westkreuz - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Samstagabend gegen 22:40 Uhr wurde über Notruf ein brennender Schuppen in der Gemeinde Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn I, gemeldet. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet in der Mittellinie eine Mülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Dieses Feuer ...

