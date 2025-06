Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brennender Schuppen in Bad Zwischenahn-Petersfehn I

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend gegen 22:40 Uhr wurde über Notruf ein brennender Schuppen in der Gemeinde Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn I, gemeldet. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet in der Mittellinie eine Mülltonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Dieses Feuer griff anschließend auf einen angrenzenden Werkstattschuppen über. Der Brand konnte zügig von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden. Verletzt wurde Niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt und durch die Polizei Bad Zwischenahn ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. (642635)

