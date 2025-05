POL-OL: "Sicher. Frei. Miteinander." Eine Woche im Zeichen der Demokratie - anlässlich der Eröffnung des neuen Gewahrsamstraktes bei der Polizei in Westerstede

Oldenburg (ots) - In dem Vorfall, der sich am Montag, 26. Mai 2025, gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 401 in der Gemeinde Edewecht im Bereich Husbäke ereignet hat, ermittelt die Polizei zwischenzeitlich gegen einen 38-jährigen Oldenburger. Das gesuchte Fahrzeug konnte am gestrigen Dienstagvormittag, 27. Mai ...

mehr