Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariarts Bad Zwischenahn: Pkw übersieht Motorradfahrerin beim Abbiegen. Motorradfahrerin schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am 27.05.2025 gegen 15.00 Uhr kam es in der Rasteder Straße in Wiefelstede zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Rasteder Straße in Richtung Wiefelstede und übersah beim Abbiegen nach links in den Nutteler Weg die entgegenkommende Motorradfahrerin. Diese wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Rasteder Straße musste während der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell