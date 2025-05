Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Getränkelaster verliert Ladung in der Anschlussstelle Westerstede+++

Oldenburg (ots)

+++Getränkelaster verliert Ladung in der Anschlussstelle Westerstede+++ Am Montag 26.05.2025 gegen 15:00Uhr befährt ein Sattelzug die Auffahrt Westerstede der A28 in Fahrtrichtung Leer. Hier verliert er mutmaßlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung zwei Paletten Leergut. Aufgrund der starken Verunreinigung der Fahrbahn durch Glassplitter und Getränkekisten und der dadurch notwendigen umfangreichen Reinigungsarbeiten wurde die Aus- und Auffahrt Westerstede Richtung Leer durch die Autobahnmeisterei Oldenburg bis ca. 17:00 Uhr voll gesperrt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Durch die Sperrung der Auf- und Abfahrt Westerstede in Richtung Leer entstand ein erheblicher Rückstau sowohl auf der A28 als auch auf der Ammerlandallee. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell