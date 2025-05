Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Wegen Vollsperrung aufgrund eines Pkw in Vollbrand auf der A 29: ungeduldige Fahrerin wendet und fährt falsch+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 25.05.2025, geriet gegen 18:00 Uhr auf der A 29 Richtung Wilhelmshaven ein BMW in Vollbrand. Der 36jährige Familienvater hatte gerade die Anschlussstelle Rastede passiert, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er lenkte seinen Pkw auf den Standstreifen und konnte sich noch rechtzeitig mit seinem 8jährigen Sohn aus dem Fahrzeug begeben, ehe es kurz darauf in Vollbrand stand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden neben der Fahrbahn auch die Außenschutzplanken und die Berme beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der ausgebrannte Pkw wurde abgeschleppt. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn noch speziell gereinigt werden. Die Sperrung konnte nach zwei Stunden aufgehoben werden.

Noch während des Aufbaus einer Ableitung an der Anschlussstelle Rastede durch die Autobahnpolizei Oldenburg ignorierte unter anderem ein Kleinwagen das Absperrmaterial und fuhr weiter auf die Brandstelle zu, an der die Freiwillige Feuerwehr Rastede gerade mit den Löscharbeiten begonnen hatte. Kurz darauf kam der Kleinwagen auf dem Überholfahrstreifen als Falschfahrer in voller Fahrt wieder zurück. Durch beherztes Winken der Polizeibeamten konnte die 49jährige Fahrerin gestoppt und ihre Weiterfahrt verhindert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung bei der Fahrerin einbehalten. Sie wird zusätzlich ein Fahrverbot erwarten. (616100)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell