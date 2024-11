Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei "Einbruch" in die eigene Wohnung erwischt - Missverständnis rasch aufgeklärt

Bremerhaven (ots)

Den Hinweis auf eine vermeintliche Einbrecherin erhielt die Bremerhavener Polizei am späten Dienstagabend, 19. November, aus der Potsdamer Straße im Stadtteil Lehe: Der Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus hatte gegen 23 Uhr beobachtet, wie sich eine weibliche Person an einer Wohnungstür zu schaffen machte. Als die Polizeibeamten an der Adresse ankamen, sagte die Frau, dass sie in der betreffenden Wohnung lebe und sich ausgeschlossen habe und nun versuchte, die Tür wieder zu öffnen. Andere Nachbarn konnten bestätigen, dass die Dame dort wohnt. Wenig später konnte eine Freundin der Frau einen Zweitschlüssel für die Wohnung aushändigen, sodass die Angelegenheit aufgeklärt wurde. Dennoch ist das aufmerksame Verhalten des Zeugen lobend zu erwähnen: Rufen Sie im Verdachtsfall stets die Polizei über die Notrufnummer 110 und schildern Sie Ihre Beobachtungen. So können mögliche Straftaten verhindert bzw. rasch aufgeklärt werden.

