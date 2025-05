Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung und anschließende Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße - OT Geinsheim (ots)

Bereits am 17.05.2025 gegen 00:42 Uhr beschädigte ein 36-Jähriger aus Böhl-Iggelheim einen Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug in der Straße Im Birkig in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits entfernt, konnte jedoch gegen 02:00 Uhr mit seinem PKW in der Gäustraße in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,14 Promille, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein, sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nun kommen auf den 36-Jährigen mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

