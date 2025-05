Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) - weitere Fahrt unter Alkoholeinwirkung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.05.2025 gegen 22:30 Uhr konnte in der Weinstraße in Kallstadt die Fahrerin eines Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war sie einer Streifenwagenbesatzung in der Weinstraße aufgefallen, da sie deutliche Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle der 30-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

