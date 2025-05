Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Malerische Blumen verleiten zum Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hummelshain: Ob es am besonderen Tag gelegen hat? Ein Pärchen flanierte am Nachmittag des vergangenen Muttertages in Hummelshain und erblickte in einem Vorgarten malerische Zierpflanzen. Mittels eigener Schere schnitt einer der beiden durch den Zaun hinweg zwei der Blumen ab. Da sie sich vermutlich beobachtet fühlten, ließen sie die Schnitte zurück und verschwanden mit einem Pkw. Zeugen beobachteten das Vorhaben und informierten samt wahrgenommenem Kennzeichen die Polizei. Die Ermittlungen dauern im entsprechenden Strafverfahren noch an.

