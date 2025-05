Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bestohlen während des Schlafes

Saale-Holzland-Kreis (ots)

St. Gangloff: Mit einem Schreckmoment startete der Sonntag für einen 27-Jährigen. Der Mann verbrachte berufsbedingt die Nacht vom Samstag auf Sonntag in seinem Fahrzeug. Dieses hatte er im Bereich des Kraftsdorfer Weges abgestellt. Während der Mann Nachtruhe hielt, suchte ihn ein Unbekannter heim. Der oder die Täter öffneten das Fahrerhaus, welches unverschlossen war, und eigneten sich verschiedene Karten, die Zulassung, das Navigationsgerät, einen Schlüssel sowie das Mobiltelefon des Mannes widerrechtlich an. Erst mit dem Aufwachen wurde das Fehlen der Gegenstände, deren Wert in Gänze noch nicht beziffert werden kann, bemerkt. Die Ermittlungen, sowohl vor Ort als auch im Nahbereich, wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an.

