Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 11.05.2025

Jena (ots)

Vandalismus an Vereinsgelände

In der Nacht von Freitag dem 09.05.25 zum Morgen des 10.05.25 gegen ca. 08:00 Uhr haben unbekannte Täter vier Zaunfelder und einen Zaunpfosten des Vereinsgeländes eines ansässigen Rudervereines, im Bereich Jena Paradies, Höhe Burgauer Weg 13 beschädigt. Der Holzzaun wurde auf einer Länge von ca. 10 Metern durch grobe Gewalt zerstört. Ermittlungen zur Sachbeschädigung laufen. In diesem Fall sucht die Polizei Jena dringend nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Tel. 03641- 810.

Mutter mit Kind in Kita beleidigt und verletzt

In einer vor Ort befindlichen Kindertagesstätte in Jena Lobeda, in der Fregestraße Nr. 1 kam es am Freitag dem 09.05.2025 gegen 07:30 Uhr zu einer Beleidigung sowie einer Körperverletzung durch einen Vater zum Nachteil einer 22. jährigen Mutter, welcher gerade dabei war ihr Kleinkind abzugeben. Der Hintergrund der Straftaten begründet sich auf die Nutzung der festgelegten Ein- und Ausgänge zum Gebäude. Offensichtlich hielt sich der Vater nicht an die vorgegebenen ersichtlichen Weisungen der Kindertagesstätte. Er wurde mehrfach durch unterschiedliche Personen auf die korrekte Reihenfolge hingewiesen. Als Antwort auf diesen Hinweis beleidigte der Täter eine junge Mutter und verpasste ihr einen groben Stoß gegen deren Oberkörper. Durch diesen Stoß erlitt die Geschädigt Schmerzen. Entsprechende Strafanzeigen bezüglich Körperverletzung und Beleidigung wurden aufgenommen. Ermittlungen dauern an. Der Täter zum Sachverhalt konnte bekannt gemacht werden.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB muss sich nun eine 62-jähriger Fahrzeugführer verantworten. Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr war eine Zeugin in Jena Winzerla auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser mit schwankenden Gang und starkem Alkoholgeruch in Richtung eines PKW Kia lief. Ein späterer Atemalkohol Test der Polizei ergab einen Wert von 1,60 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Der Führerschein wurde Sichergestellt und die notwendige Blutentnahme wurden durchgeführt.

Hauswände im Stadtzentrum beschmiert

Mehrere Hauswände und die Straße wurden am Freitagabend dem 09.05.2025 gegen 22:09 Uhr in der Frommannstraße in Jena von drei unbekannten Tätern mit schwarzer, weißer und gelber Sprühfarbe beschmiert. Der Zeuge konnte eine Person mit einer dunkelbraunen Jacke und eine weitere Person erkennen, die einen orange farbenen Beutel bei sich hatte. Die Personen fertigten mehrere unleserliche Graffiti mit einem Sachschadenswert von 500,- Euro. Die Polizei sucht in diesem Falle dringend nach Zeugen. Wer hat etwas tatrelevantes gesehen. Wer kann Angaben zum Tathergang oder zu Tatbeteiligten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter. Tel.: 03641/81-0

