Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Verkehrsverstöße auf einmal

Weimar (ots)

Am späten Freitagnachmittag teilte eine Weimarer Polizeibeamtin im Dienstfrei mit, dass sie soeben einen polizeibekannten 18-Jährigen in Umpferstedt auf einem Kleinkraftrad gestoppt hatte, an welchem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem ist bekannt, dass der Fahrer auch keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. In den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen aus einer Diebstahlshandlung aus dem Jahr 2024 stammte und nicht an dieses Kraftfahrzeug gehört. Des Weiteren stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme folgte, das Versicherungskennzeichen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Es wurde ein Verfahren wegen mehrerer Verkehrsverstöße eingeleitet.

