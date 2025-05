Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Schutzengel verhindern Tragödie

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag wurde der Rettungsleitstelle Erfurt und folgend der Polizeiinspektion Weimar ein Unfall an der Kreuzung Schwanseestraße und Milchhofstraße in Weimar gemeldet. Hierbei soll es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Kinderwagen gekommen sein, wobei das darin befindliche Kinder verletzt wurde. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass eine 36-jährige Dacia-Fahrerin von der Schwanseestraße nach links in die Milchhofstraße einbog. Hierbei übersah sie jedoch eine 35-jährige Mutter, welche den Kinderwagen mit ihrer 2 Jahre alten Tochter vor sich schob und die Milchhofstraße überquerte. In der weiteren Folge kollidierte der Dacia leicht mit dem Kinderwagen, welcher daraufhin auf die Seite kippte. Das darin befindliche Kleinkind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, aber zur Abklärung weiterer Verletzungen ins Klinikum verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell