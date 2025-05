Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl mit Messer

Weimar (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurden der Polizeiinspektion Weimar drei Personen in einem Elektrofachhandel in Weimar gemeldet, welche mindestens Vorbereitungshandlungen für einen Diebstahl treffen würden. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte konnten die Personen stellen. Es stellte sich heraus, dass eine 39-Jährige und ein 34-Jähriger gemeinsam eine Computermaus im Wert von 39,99 EUR entwendet hatten. Der Beschuldigte führte dem nicht genug ein Einhandmesser bei sich. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffe eingeleitet. Das Beutegut wurde noch vor Ort an den Markt herausgegeben und das Einhandmesser beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell