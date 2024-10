Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Spielgeräten

Gering, Spielplatz Gartenstraße (ots)

Am Kinderspielplatz in der Gartenstraße in Gering kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Spielgeräten. Die Beschädigungen wurden am 03.10.2024 festgestellt und beanzeigt. U.a. wurden mehrere Leitersprossen aus Holz an-, bzw. durchgesägt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010.

