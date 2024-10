POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Delderstraße (ots) - Am Dienstag, den 08.10. zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr entfernte ein unbekannter Täter in der Delderstraße in Ahrweiler das Voderrad eines dort angeschlossenen Fahrrads. Im Anschluss entwendete er das Fahrrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641/974-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: 02641-9740 ...

