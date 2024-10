POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung zwischen Polch und Trimbs - Zeugenaufruf!

Mayen (ots) - Am Donnerstag den 10.10.2024 kam in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Megina-Gymnasiums in Mayen. Dabei beschädigte ein vermutlich blauer Pkw, beim Ein- oder Ausparken aus einer Parktasche, einen daneben parkenden Pkw. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

